POL-MG: Zeugen nach Unfallflucht auf der Moses-Stern-Straße gesucht

Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, den 29.11.2018 hat sich um 08.45 Uhr an der Kreuzung Moses-Stern-Straße/ Odenkirchener Straße ein Verkehrsunfall ereignet, worauf sich ein am Unfall beteiligtes Fahrzeug entfernte. Eine Mönchengladbacherin wartete dort in ihrem grauen Renault Megan an der roten Ampel, um weiter in Richtung Wickrather Straße zu fahren, als sich links von ihr ein Lkw auf der Linksabbiegerspur einordnete. Als beide bei Grünlicht losfuhren, stieß der LKW, augenscheinlich ein Müllfahrzeug, gegen die linke Fahrzeugseite der 64-Jährigen und verursachte Sachschaden. Das Müllfahrzeug bog im weiteren Verlauf nicht nach links in die Odenkirchener Straße ab, sondern wendete dort und fuhr auf der Moses-Stern-Straße in Richtung Limitenstraße weiter. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und nähere Angaben zu dem Müllfahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Rufnummer 02161 290. (ha)

