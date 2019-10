Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Licht-Test-Aktion vom 1. bis 31. Oktober 2019 - Kontrollmaßnahmen der Polizei Rheinland-Pfalz geplant

Mainz (ots)

Wenn die Tage trüber werden und Autofahrer vermehrt in Dämmerung und Dunkelheit unterwegs sind, ist eine gute Beleuchtung ein Muss. Aus diesem Grund veranstalten die Deutsche Verkehrswacht (DVW) und der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) jedes Jahr im Oktober den Licht-Test. Meisterbetriebe der Kfz-Innung in ganz Deutschland überprüfen dabei kostenlos die Beleuchtungseinrichtung an Pkw und Nutzfahrzeugen. Kleine Mängel werden sofort behoben und erst wenn alles in Ordnung ist, gibt es die bekannte Licht-Test-Plakette für die Windschutzscheibe.

Der Licht-Test ist seit Jahren eine der erfolgreichsten und beliebtesten Verkehrssicherheitsaktionen in Deutschland. Jedes Jahr beteiligen sich über zehn Millionen Kraftfahrer daran. Die hohen Mängelquoten der vergangenen Jahre verdeutlichen die Bedeutung des Licht-Tests. Jeder dritte Pkw fährt mit mangelhaftem Autolicht, jeder zehnte blendet andere Verkehrsteilnehmer. Das ist das Ergebnis des Licht-Tests 2018. Sehen und gesehen werden - im Straßenverkehr kann dieses Motto Leben retten! Dies gilt auch für Fußgänger und Radfahrer, die im Dunkeln nur sehr schlecht wahrgenommen werden.

Funktionierende und richtig eingestellte Autolampen sind ein absolutes Sicherheits-Muss, nicht nur in der dunklen Jahreszeit. Im Rahmen dieser Verkehrssicherheitsaktion findet am 21. Oktober ein landesweiter Kontrolltag der Polizei in Rheinland-Pfalz statt. Bei den Polizeikontrollen haben Autos mit der neuen Licht-Test-Plakette 2019 freie Fahrt. Ziel der Lichttest-Aktion sowie des Kontrolltages ist es, das Bewusstsein der Autofahrer für korrekte Fahrzeugbeleuchtung zu schärfen, denn es geht in erster Linie um Ihre Sicherheit im Straßenverkehr.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.licht-test.de

