Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen-Eggerode - Metalldiebstahl verhindert

Schöppingen (ots)

Auf Altmetall abgesehen hatten es Unbekannte am Mittwoch in Schöppingen-Eggerode. Mit einer dreisten Masche wollten die Unbekannten an ihre Beute kommen: Die Männer fuhren auf das Gelände eines Betriebs und behaupteten, den dort lagernden Metallschrott abholen zu wollen - das sei mit der Geschäftsleitung vereinbart. Das erschien einem Mitarbeiter zu Recht verdächtig: Eine Rückfrage in der Betriebsverwaltung ergab, dass es keine solche Absprache gab. Die Unbekannten entfernten sich schließlich mit ihrem Lieferwagen. Zu den Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Der Fahrer war circa 30 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hatte schwarze Haare; der Beifahrer war circa 20 bis 30 Jahr alt, circa 1,70 Meter groß, hatte schwarze Haare und eine schlanke Statur. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

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