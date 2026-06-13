POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach der 15-jährigen Annika W.

Fulda (ots) - Sattelzug gerät ins Schlingern und wird durch Mittelleitplanke gestoppt Am Freitag, den 12.06.2026, gegen 23:55 Uhr, kam es auf der A4, in Fahrtrichtung Osten, vor der Anschlussstelle Hönebach zu einem Alleinunfall eines Sattelzugs. Der 31-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt befuhr mit seinem mit 15t Lebensmittel beladenen ...

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