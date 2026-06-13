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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach der 15-jährigen Annika W.

Fulda (ots)

Die seit Donnerstag (10.06.) vermisste Annika W. konnte wohlbehalten im Bereich Fulda angetroffen werden.

Es wird um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung wird gebeten.

gefertigt: Waltenberger, PHK

Führungs- und Lagedienst Polizeipräsidium Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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