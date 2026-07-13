Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Falscher Stromableser entwendet Bargeld

Rhede (ots)

Tatort: Rhede;

Tatzeit: 12.07.2026, 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr;

Unter dem Vorwand, den Zähler ablesen zu wollen, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu der Wohnung einer Frau in Rhede. Der Unbekannte begab sich in das Schlafzimmer der Hausbewohnerin, da er dort angeblich den Stromzähler vermute. Nach kurzer Zeit verließ der Mann die Wohnung wieder. Am Folgetag fiel auf, dass mehrere hundert Euro Bargeld fehlten. Offensichtlich hatte der Unbekannte die Geldbörse der Frau geleert.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche: Seien Sie wachsam und lassen Sie möglichst keine Unbekannten ins Haus oder die Wohnung. Immer wieder nutzen Diebe unterschiedlichste Maschen, um Zugang zu erhalten. Ausführliche Informationen dazu gibt es unter www.polizei-beratung.de (jh)

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