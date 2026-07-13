PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Velen (ots)

Tatorte: Velen-Ramsdorf, Paulusstraße, Oedingkamp;

Tatzeit: zwischen 11.07.2026, 18.00 Uhr und 12.07.2026, 09.00 Uhr;

Mehrere Fahrzeuge beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Velen-Ramsdorf. Alle Taten ereigneten sich in der Nacht zum Sonntag. Auf einem Parkplatz an der Paulusstraße warfen die Unbekannten unter anderem ein abgestelltes Motorrad um. Darüber hinaus zerkratzten sie einen in der Nähe geparkten BMW.

Eine weitere Tat ereignete sich am Oedingkamp. Bei dem weißen Fiat schlugen die Täter die Seitenscheibe ein und flüchteten daraufhin. Zu allen Taten hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 13:37

    POL-BOR: Bocholt - Unbekannte entwenden V-Klasse

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Büssinghook; Tatzeit: 12.07.2026, zwischen 15.25 Uhr und 17.10 Uhr; Einen Mercedes gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Das Fahrzeug stand am Sonntagnachmittag zwischen 15.25 Uhr und 17.10 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Büssinghook. Von dort entwendeten die Unbekannten die V-Klasse mit BOR-Kennzeichen. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 13:33

    POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Kindertagesstätte scheitert

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Markgrafenstraße; Tatzeit: 12.07.2026, 10.40 Uhr; In eine Kindertagesstätte einbrechen wollte ein bislang unbekannter Täter am Sonntagmorgen in Bocholt. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat gegen 10.40 Uhr. Zu dem Zeitpunkt versuchte sich der Unbekannte, gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude an der Markgrafenstraße zu verschaffen. Es blieb bei einem Versuch. Der Einbrecher konnte wie ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 12:45

    POL-BOR: Südlohn-Oeding - Nach Kollision geflüchtet

    Südlohn (ots) - Unfallort: Südlohn-Oeding, Winterswyker Straße; Unfallzeit: zwischen 11.07.2026, 18.00 Uhr, und 12.07.2026, 12.10 Uhr; Nach einem Unfall weitergefahren ist ein Unbekannter am Wochenende in Südlohn-Oeding. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er einen schwarz lackierten BMW gestreift, der an der Winterswyker Straße parkte. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren