Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Velen (ots)

Tatorte: Velen-Ramsdorf, Paulusstraße, Oedingkamp;

Tatzeit: zwischen 11.07.2026, 18.00 Uhr und 12.07.2026, 09.00 Uhr;

Mehrere Fahrzeuge beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Velen-Ramsdorf. Alle Taten ereigneten sich in der Nacht zum Sonntag. Auf einem Parkplatz an der Paulusstraße warfen die Unbekannten unter anderem ein abgestelltes Motorrad um. Darüber hinaus zerkratzten sie einen in der Nähe geparkten BMW.

Eine weitere Tat ereignete sich am Oedingkamp. Bei dem weißen Fiat schlugen die Täter die Seitenscheibe ein und flüchteten daraufhin. Zu allen Taten hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell