POL-BOR: Borken - Unbekannte beschmieren Schulgebäude
Borken (ots)
Tatort: Borken, Auf der Flüt;
Tatzeit: zwischen 10.07.2026, 17.00 Uhr, und 13.07.2026, 07.00 Uhr;
Sachschaden an einem Schulgebäude angerichtet haben bislang Unbekannte in Borken. Mit Farbschmierereien verunstalteten die Täter eine Wand der Schule an der Straße Auf der Flüt. Zu der Tat kam es am vergangenen Wochenende. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)
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