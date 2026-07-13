POL-BOR: Borken - Unbekannte beschmieren Schulgebäude

Velen (ots) - Tatorte: Velen-Ramsdorf, Paulusstraße, Oedingkamp; Tatzeit: zwischen 11.07.2026, 18.00 Uhr und 12.07.2026, 09.00 Uhr; Mehrere Fahrzeuge beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Velen-Ramsdorf. Alle Taten ereigneten sich in der Nacht zum Sonntag. Auf einem Parkplatz an der Paulusstraße warfen die Unbekannten unter anderem ein abgestelltes Motorrad um. Darüber hinaus zerkratzten sie einen in der Nähe ...

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