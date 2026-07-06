Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugin

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 06.07.2026, zwischen 11.20 Uhr und 11.50 Uhr;

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Kuhm Centers an der Heidener Straße in Borken bittet die Polizei um Hinweise. Ein Fahrzeughalter hatte seinen grauen VW Golf am Montagvormittag gegen 11.20 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 11.50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine abgefallene Fahrzeugblende vor seinem Pkw. Zudem stellte er frische Beschädigungen im Bereich der linken Fahrzeugfront fest. Der entstandene Sachschaden befindet sich am linken Kotflügel sowie an der Stoßstange. Nach Angaben des Geschädigten sprach ihn auf dem Parkplatz eine bislang unbekannte Frau an. Diese habe erklärt, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein Coupé mit Münchener Kennzeichen gehandelt haben soll. Weitere Angaben machte die Frau nicht und entfernte sich anschließend.

Die Polizei sucht insbesondere diese Zeugin sowie weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (pl)

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