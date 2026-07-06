Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Alkoholfahrt mit Kindern endet mit Unfall - Polizei zieht Wochenbilanz

Kreis Borken (ots)

Alkohol oder Betäubungsmittel am Steuer gefährden nicht nur das eigene Leben, sondern auch das unbeteiligter Menschen. Wie gravierend die Folgen einer solchen Entscheidung sein können, zeigte sich am vergangenen Wochenende in Ahaus.

Ein Autofahrer befuhr am Freitagabend gegen 20.10 Uhr die Arnoldstraße in Fahrtrichtung Vredener Dyk. Im Fahrzeug befanden sich seine minderjährigen Kinder. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen geriet zunächst nach rechts auf den Grünstreifen sowie den Geh- und Radweg, anschließend zurück auf die Fahrbahn und danach auf den linksseitigen Gehweg. Trotz erheblicher Beschädigungen setzte der Fahrer seine Fahrt bis zur Straße "Hof zum Ahaus" fort, wo das Fahrzeug schließlich aufgrund der Unfallschäden zum Stillstand kam. Der Mann verließ zunächst die Unfallstelle und ließ seine Kinder im Fahrzeug zurück. Sie blieben glücklicherweise unverletzt. Etwa zehn Minuten später kehrte der Fahrer zur Unfallstelle zurück. Polizeibeamte stellten bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Der Vorfall macht deutlich: Wer sich alkoholisiert ans Steuer setzt, übernimmt nicht nur Verantwortung für sich selbst, sondern auch für alle Menschen, die sich im Fahrzeug befinden und für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Dass bei diesem Unfall niemand verletzt hat, ist letztlich glücklichen Umständen zu verdanken.

In der vergangenen Woche stellte die Polizei im Kreis Borken insgesamt neun Verkehrsteilnehmer fest, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilnahmen. In zwei Fällen standen die Fahrer unter Alkoholeinfluss, sieben Fahrzeugführer waren durch Betäubungsmittel beeinflusst. In allen Fällen musste ein Arzt eine Blutprobe entnehmen. Die Polizei leitete entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Im Einzelnen: Im Nordkreis registrierte die Polizei neben dem geschilderten Verkehrsunfall in Ahaus drei weiteren Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ihre Fahrzeuge führten (2 x Ahaus, 1 x Gronau). Im Südkreis kontrollierten die Einsatzkräfte in Isselburg einen Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss. Zudem standen jeweils ein Fahrzeugführer in Isselburg, Borken, Bocholt und Südlohn unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die Polizei appelliert erneut eindringlich: Wer Alkohol oder Drogen konsumiert hat, lässt das Fahrzeug stehen. Jede Fahrt unter berauschenden Mitteln ist eine bewusste Entscheidung mit potenziell schwerwiegenden Folgen - für den Fahrer selbst, aber auch für Mitfahrende, Angehörige und unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu folgenschweren Verkehrsunfällen führen. Neben empfindlichen Strafen drohen der Entzug der Fahrerlaubnis und in vielen Fällen eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU). (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell