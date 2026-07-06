Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - 17-Jähriger stürzt mit Kleinkraftrad - Polizei sucht Zeugen

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Heetwissenweg;

Unfallzeit: 02.07.2026, 16.00 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat ein 17-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Raesfeld. Der Raesfelder war gegen 16.00 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf dem Heetwissenweg in Richtung Schulten Matt unterwegs. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam er kurz vor dem Kreuzungsbereich von der Fahrbahn ab und stürzte. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein umliegendes Krankenhaus. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

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