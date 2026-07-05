POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall weitergefahren
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus, Heeker Straße;
Unfallzeit: 03.07.2026, zwischen 12.10 Uhr und 12.30 Uhr;
Einen geparkten BMW erheblich beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Der Wagen stand am Freitagmittag zwischen 12.10 Uhr und 12.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants. Zu der Zeit beschädigte der Unbekannte das Fahrzeug an der rechten Seite. Anschließend entfernte er sich von dem Parkplatz. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)
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