Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Fahrradfahrer im Vorbeifahren verletzt - Verursacher flüchtig

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Bereich Heeker Vennweg;

Unfallzeit: 23.06.2026, zwischen 19.50 Uhr und 20.00 Uhr;

Leicht verletzt hat sich ein Radfahrer am Montagabend in Gronau. Er befuhr als Letzter einer Gruppe einen Wirtschaftsweg im Bereich Heeker Vennweg. Zum Unfallzeitpunkt überholte ein weiß-silberner Pritschenwagen den Pulk. Dabei streifte der Lkw den Radfahrer am linken Arm und verletzte ihn leicht. Trotz Blickkontakt und Zurufen setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort. An dem Pritschenwagen mit offener Ladefläche befand sich ein großes rotes Viereck neben dem hinteren Kennzeichen. Näheres ist zu dem Fahrzeug nicht bekannt.

Die Polizei bittet den bislang unbekannten Fahrzeugführer sowie Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

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