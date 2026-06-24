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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Fahrradfahrer im Vorbeifahren verletzt - Verursacher flüchtig

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Bereich Heeker Vennweg;

Unfallzeit: 23.06.2026, zwischen 19.50 Uhr und 20.00 Uhr;

Leicht verletzt hat sich ein Radfahrer am Montagabend in Gronau. Er befuhr als Letzter einer Gruppe einen Wirtschaftsweg im Bereich Heeker Vennweg. Zum Unfallzeitpunkt überholte ein weiß-silberner Pritschenwagen den Pulk. Dabei streifte der Lkw den Radfahrer am linken Arm und verletzte ihn leicht. Trotz Blickkontakt und Zurufen setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort. An dem Pritschenwagen mit offener Ladefläche befand sich ein großes rotes Viereck neben dem hinteren Kennzeichen. Näheres ist zu dem Fahrzeug nicht bekannt.

Die Polizei bittet den bislang unbekannten Fahrzeugführer sowie Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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