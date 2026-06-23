Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Verkehrsunfall auf der Ahler Straße

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Ahler Straße; Unfallzeit: 22.06.2026, 12.15 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitt eine 84-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag in Heek. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Ahaus befuhr gegen 12.15 Uhr die Ahler Straße in Richtung Ludgeristraße. In gleiche Richtung war eine Fahrradfahrerin aus Heek auf dem Radweg unterwegs. Sie beabsichtigte kurz vor einer Fahrbahnverengung auf die linke Straßenseite wechseln. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr sie von dem rechten Radweg auf die Fahrbahn. Dort kam es zu einer Kollision zwischen den Beteiligten. Die Frau zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. (jh)

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