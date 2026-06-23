PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Verkehrsunfall auf der Ahler Straße

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Ahler Straße; Unfallzeit: 22.06.2026, 12.15 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitt eine 84-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag in Heek. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Ahaus befuhr gegen 12.15 Uhr die Ahler Straße in Richtung Ludgeristraße. In gleiche Richtung war eine Fahrradfahrerin aus Heek auf dem Radweg unterwegs. Sie beabsichtigte kurz vor einer Fahrbahnverengung auf die linke Straßenseite wechseln. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr sie von dem rechten Radweg auf die Fahrbahn. Dort kam es zu einer Kollision zwischen den Beteiligten. Die Frau zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 11:13

    POL-BOR: Gescher - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Gescher (ots) - Unfallort: Gescher, Bahnhofstraße; Unfallzeit: 22.06.2026, 12.40 Uhr; Schwere Verletzungen zog sich ein Kind am Montagmittag um 12.40 Uhr auf der Bahnhofstraße in Gescher zu. Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Gescher fuhr von einem Parkplatz runter und beabsichtigte nach rechts auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 8-jährigen Jungen. Er befuhr mit dem Fahrrad ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 11:05

    POL-BOR: Ahaus - Unfall im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Zeugen

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Stadtlohner Straße; Unfallzeit: 22.06.2026, 13.50 Uhr; Am Montagmittag gegen 13.50 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Ahaus mit seinem Traktor die Stadtlohner Straße in Richtung Stadtlohn. Dabei berührten sich der Trecker und ein unbekanntes Fahrzeug, welches dem Ahauser entgegenkam. Abgebrochene Trümmerteile beschädigten das ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 09:25

    POL-BOR: Borken-Gemen - Erstmeldung: Sperrung nach Verkehrsunfall

    Borken (ots) - In Borken-Gemen ist es am Dienstagmorgen auf der Ahauser Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Straße ist zwischen der B70 und der Hagenstiege aktuell voll gesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Es wird nachberichtet. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren