Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einladung zum Seniorenradeln in Gescher

Gescher (ots)

Sicher unterwegs mit dem Pedelec: Der Kreis Borken und die Kreispolizeibehörde Borken laden erneut zum beliebten "Seniorenradeln" ein. Die nächste gemeinsame Tour findet am Donnerstag, 28. Mai 2026, in Gescher statt.

Das Präventionsangebot richtet sich insbesondere an ältere Radfahrerinnen und Radfahrer, die mit dem Fahrrad oder Pedelec sicher und entspannt unterwegs bleiben möchten. Gerade im Kreis Borken, der bundesweit zu den Regionen mit der höchsten Pedelec-Nutzung zählt, gewinnt das Thema Verkehrssicherheit zunehmend an Bedeutung. Nach der erfolgreichen Einführung im vergangenen Jahr wird das Konzept nun fortgesetzt. Während der begleiteten Tour vermitteln Fachleute praxisnahe Tipps rund um das sichere Verhalten im Straßenverkehr. Die Teilnehmenden erleben typische Verkehrssituationen direkt vor Ort und besprechen gemeinsam mögliche Gefahrenstellen. Themen sind unter anderem das richtige Verhalten an Kreuzungen und Kreisverkehren, die sichere Nutzung von Radwegen sowie die Bedeutung von Helm, Beleuchtung und einer verkehrssicheren Ausstattung. Die Strecke orientiert sich dabei gezielt an Bereichen, die aus verkehrspräventiver Sicht besonders relevant sind. Durch die bewusst kleine Gruppengröße von maximal zwölf Personen bleibt ausreichend Zeit für individuelle Fragen und persönliche Hinweise. Das "Seniorenradeln" ist Teil der gemeinsamen Präventionsarbeit von Kreis Borken und Polizei. Ziel ist es, Sicherheit, Mobilität und Fahrfreude bis ins hohe Alter zu fördern.

Interessierte Seniorinnen und Senioren können sich telefonisch unter 02861 / 900-6161 anmelden. Ein Anrufbeantworter nimmt die Kontaktdaten entgegen; die Teilnehmenden werden anschließend zurückgerufen. Weitere Informationen sowie eine Übersicht aller Termine gibt es unter: www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6204181 (pl)

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