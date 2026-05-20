POL-BOR: Südlohn-Oeding - Arbeitsmaterial aus Werkstatt gestohlen

Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Nienborger Straße; Tatzeit: 15.05.2026, zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr; Bislang unbekannte Täter haben in Gronau-Epe eine Warenpalette entwendet. Die Palette stand am Freitag, zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr unter einem Carport auf einer Grundstückseinfahrt an der Nienborger Straße. Die Unbekannten transportierten sie auf unbekannte Weise ab. Aufgrund der Größe und des Gewichts ...

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