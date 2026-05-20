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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Arbeitsmaterial aus Werkstatt gestohlen

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Hinterm Busch;

Tatzeit: zwischen 18.05.2026, 20.00 Uhr und 19.05.2026, 14.00 Uhr;

Zwischen Montag und Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter Werkzeuge aus einer privaten Werkstatt in Südlohn-Oeding. Die Unbekannten verschafften sich unbefugt Zutritt in die Scheune eines Gehöfts an der Straße Hinterm Busch. Aus der dortigen Werkstatt stahlen sie Werkzeuge und weiteres Arbeitsmaterial. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. 02861 / 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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