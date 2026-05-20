POL-BOR: Südlohn-Oeding - Arbeitsmaterial aus Werkstatt gestohlen
Südlohn (ots)
Tatort: Südlohn-Oeding, Hinterm Busch;
Tatzeit: zwischen 18.05.2026, 20.00 Uhr und 19.05.2026, 14.00 Uhr;
Zwischen Montag und Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter Werkzeuge aus einer privaten Werkstatt in Südlohn-Oeding. Die Unbekannten verschafften sich unbefugt Zutritt in die Scheune eines Gehöfts an der Straße Hinterm Busch. Aus der dortigen Werkstatt stahlen sie Werkzeuge und weiteres Arbeitsmaterial. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. 02861 / 9000. (jh)
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