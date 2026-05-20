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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte entwenden drei Fahrzeuge

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Heinrich-Hertz-Straße;

Tatzeit: zwischen 19.05.2025, 20.00 Uhr und 20.05.2025, 05.30 Uhr;

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zum Diebstahl mehrerer Fahrzeuge von einem Betriebsgelände in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu der Firma an der Heinrich-Hertz-Straße und entwendeten aus dem Innern die Fahrzeugschlüssel. Mit Gewalt öffneten sie daraufhin den Zaun des Geländes und flüchteten mit den Fahrzeugen. Ein Zeuge stellte den Einbruch am heutigen Mittwochmorgen fest. Die Unbekannten entwendeten einen VW Caddy und einen VW-Transporter mit BOR-Kennzeichen. Ein grauer BMW 118i mit BOH-Kennzeichen fehlte ebenfalls.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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