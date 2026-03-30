Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Drohanruf sorgt für großräumige Sperrung des Markplatzes

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Markt;

Tatzeit: 28.03.2024, 08.40 Uhr;

Am Samstagmorgen ging auf der Polizeiwache in Ahaus ein Telefonat mit drohendem Inhalt ein: Vor dem Polizeiposten in Vreden sei eine Bombe abgelegt worden, so der unbekannte Anrufer. Eine Zeugin bestätigte, dass ein Mann kurz davor eine Tüte mit unbekanntem Inhalt vor der Tür des Postens abgelegte. Hinzugezogene Polizeikräfte sperrten den Markplatz in Vreden großräumig ab und räumten die Gebäude in unmittelbarer Nähe. In dem Zusammenhang musste der Aufbau eines Kinderflohmarkts abgebrochen werden. Die eingesetzten Einsatzkräfte überprüften den Inhalt der Tüte. Dieser stellte sich als ungefährlich heraus. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung festgenommen werden. Der Markplatz konnte gegen 10.15 Uhr wieder freigegeben werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (jh)

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