Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtragsmeldung: Gronau - Verkehrsunfall auf der Vereinsstraße in Gronau

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Vereinsstraße;

Unfallzeit: 30.03.2026, 05.30 Uhr;

Ein 65-jähriger Pedelecfahrer fährt aus Richtung Innenstadt in den Kreisverkehr Ochtruper Straße / Vereinsstraße ein. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer kam aus Richtung Ochtruper Straße und übersah den bereits im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 65-Jährige wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße vollständig gesperrt. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam kam zum Einsatz. (sb)

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