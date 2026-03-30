POL-BOR: Nachtragsmeldung: Gronau - Verkehrsunfall auf der Vereinsstraße in Gronau
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Vereinsstraße;
Unfallzeit: 30.03.2026, 05.30 Uhr;
Ein 65-jähriger Pedelecfahrer fährt aus Richtung Innenstadt in den Kreisverkehr Ochtruper Straße / Vereinsstraße ein. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer kam aus Richtung Ochtruper Straße und übersah den bereits im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 65-Jährige wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße vollständig gesperrt. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam kam zum Einsatz. (sb)
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