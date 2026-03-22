POL-BOR: Bocholt - Fenster mutwillig beschädigt
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Weißdornweg;
Tatzeit: 21.03.2026, 21.50 Uhr;
Eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses beschädigt haben bislang Unbekannte am Samstagabend in Bocholt. Die Täter warfen einen Stein gegen das Fenster und verursachten so einen Sachschaden. Eine Bewohnerin des Hauses stellte die Gruppe Jugendlicher zur Rede. Daraufhin flüchteten sie mit ihren E-Scootern. Nach Angaben der Zeugin handelte es sich um drei bis vier Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahre. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)
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