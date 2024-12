Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - In Haus eingedrungen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Grüner Weg;

Tatzeit: zwischen 06.12.2024, 15.30 Uhr, und 08.12.2024, 22.30 Uhr;

Gewaltsam in ein Haus eingedrungen sind Unbekannte in Gronau. Die Einbrecher schlugen am Wochenende ein Fenster ein und gelangten so in das Objekt an der Straße Grüner Weg. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben zu möglichem Diebesgut gemacht werden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell