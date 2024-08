POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, Kreisstraße 16; Unfallzeit: 13.08.2024, 19.20 Uhr; Schwer verletzt hat sich ein 35-jähriger Mann am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Vreden. Der Motorradfahrer war gegen 19.20 Uhr auf der K16 in der Bauerschaft Ammeloe unterwegs und befuhr diese in Fahrtrichtung Niederlande. Etwa auf Höhe der Einmündung zur K19 verlor er aus bisher ungeklärter Ursache in einer langgezogenen ...

mehr