Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Diesel aus Tank abgezapft

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Raiffeisenstraße;

Tatzeit: zwischen 21.02.2024, 19.35 Uhr, und 22.02.2024, 05.00 Uhr;

Auf Kraftstoff abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Gescher: Die Täter zapften Diesel aus dem Tank eines Lkw, der an der Raiffeisenstraße gestanden hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell