Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Nach Kollision weitergefahren

Velen (ots)

Unfallort: Velen-Ramsdorf, Landesstraße 581;

Unfallzeit: 27.10.2023, 07.35 Uhr;

Im Vorbeifahren haben sich zwei entgegenkommende Fahrzeuge am Freitag in Velen-Ramsdorf gestreift. Zu dem Unfall kam es außerorts gegen 07.35 Uhr auf der Landesstraße 581. Eines der beiden beteiligten Autos entfernte sich ohne anzuhalten in Richtung Borken. Bei dem Pkw soll es sich um einen weißen oder hellblauen Kleinwagen der Marke Toyota oder Hyundai handeln. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell