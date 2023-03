Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kollision beim Einbiegen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Franzstraße;

Unfallzeit: 28.02.2023, 15.00 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einer Kollision am Dienstag in Bocholt erlitten. Ein 39-Jähriger wollte gegen 15.00 Uhr aus einer Einfahrt in die Franzstraße einbiegen. Dabei stieß er mit dem Wagen einer 43-Jährigen zusammen, die mit ihrem Wagen auf der Franzstraße stand. Die Rhederin hatte nach links in die Einfahrt abbiegen wollen, aus der der Isselburger kam. Die Leichtverletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell