Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Sprinterfahrer flüchtet

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Kreisstraße 33; Unfallzeit: 01.02.2023, 15.05 Uhr;

Auf ihrer Fahrbahn entgegengekommen ist am Mittwochnachmittag einer 68 Jahre alten Autofahrerin ein weißer Kastenwagen. Die Legdenerin war gegen 15.05 Uhr unweit der Kreisstraße 38 auf der Kreisstraße 33 aus Richtung Stadtlohn kommend in Richtung Legden unterwegs, als es laut knallte. Ihr Fahrzeug war vorne links stark beschädigt worden. Der Fahrer des Transporters fuhr weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Auf der Straße blieben Kunststoffsplitter zurück, die darauf schließen lassen, dass auch der Wagen des Entgegenkommenden beschädigt sein muss. Weiter ergaben sich aus den Teilen Hinweise, dass der Flüchtige einen weißen Mercedes-Benz Sprinter fuhr. Das Fahrzeug in langer Ausführung habe ein Hochdach sowie Kennzeichen aus Borken gehabt, schilderte die 68-Jährige. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell