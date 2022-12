Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Verhinderter Einbrecher verschwindet

Borken (ots)

Tatort: Borken-Burlo, Klosterbusch;

Tatzeit: 4.12.2022, 03.50 Uhr;

Ein Zeuge hat in Borken-Burlo offensichtlich einen Einbrecher von seinem kriminellen Tun abgebracht. Gegen 03.50 Uhr hatte der Anwohner in der Nacht zum Sonntag einen Unbekannten an der Tür eines Hauses an der Straße Klosterbusch stehen sehen. Der Zeuge sprach den Mann an, woraufhin sich dieser entfernte. Am nächsten Tag ließen sich Schäden an der Tür erkennen: Anscheinend hatte der Unbekannte versucht, sie aufzuhebeln. Es liegt folgende Beschreibung des Tatverdächtigen vor: etwa 25 bis 35 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hagere Statur, dunkel gekleidet, unter anderem mit einem Kapuzenpullover. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat bin Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell