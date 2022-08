POL-BOR: Ahaus - Zeugenaufruf nach Anhängerdiebstahl im Industriegebiet Ahaus

Velen-Ramsdorf (ots) - Tatzeit: 17.08.2022, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 18.08.2022, 06:00 Uhr; Tatort: Velen-Ramsdorf, Mühlenweg Einbrecher sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Wohnhaus in Velen-Ramsdorf eingedrungen. Die Täter erbeuteten einen Kaffeevollautomaten der Marke Miele sowie Bargeld aus einer Geldbörse. Der Tatort liegt am Mühlenweg. Hinweise erbittet ...

