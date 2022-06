Maria-Veen (ots) - Diebe haben in Reken im Ortsteil Maria Veen circa 750 Liter Diesel aus einem Radlader und zwei Traktoren gestohlen. Zu der Tat kam es in der Nacht zum Dienstag in einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Straße Zum Heubach. Darüber hinaus entwendeten die Unbekannten Werkzeuge. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

