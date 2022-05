Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Audi brennt

Südlohn (ots)

Ein Opfer der Flammen wurde in der Nacht zum Freitag ein Audi in Südlohn. Das Fahrzeug stand am Nordring, als ein Zeuge gegen 23.00 Uhr den Brand bemerkte und die Feuerwehr alarmierte. Die Brandursache ist derzeit unklar. Das Kriminalkommissariat 11 in Borken hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. (02861) 9000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell