POL-BOR: Heek - Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Heek (ots)

Vier Verletzte sowie circa 30.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag in Heek. Als eine 43 Jahre alte Heekerin gegen 11.30 Uhr von einem Wirtschaftsweg unweit der Dinkel auf die Bundesstraße 70 einbiegen wollte, stieß sie mit den Wagen eines 74 Jahre alten Mannes aus Horstmar zusammen. Dieser hatte die Bundesstraße aus Richtung Heek kommend in Richtung Metelen befahren. In Krankenhäuser brachte der Rettungsdienst die Leichtverletzten, die 43-Jährige mit deren sechsjährigem Sohn und den 74-Jährigen, sowie dessen schwerverletzte Beifahrerin, eine 69 Jahre alte Horstmarerin. Der Fahrzeugverkehr wurde an der Unfallstelle für die Rettungsmaßnahmen und für die Unfallaufnahme einspurig vorbeigeführt.

