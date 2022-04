POL-BOR: Ahaus - Unfallverursacherin stand unter Alkoholeinfluss

Ahaus-Oberortwick (ots) - Am Sonntagabend wurden Polizei und Feuerwehr gegen 22.20 Uhr über in Brand gesetzte Autoreifen informiert. Noch unbekannte Täter hatten die Altreifen auf das abgebrannte Osterfeuer in Oberortwick gelegt. Die noch vorhandene Glut entzündete die Reifen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

mehr