Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210521 - 0611 Frankfurt-Praunheim: Kfz-Teile entwendet

Frankfurt (ots)

(fue) In der Zeit von Mittwoch, den 19. Mai 2021, 10.00 Uhr, bis Donnerstag, den 20. Mai 2021, 13.15 Uhr, demontierten bislang unbekannte Täter an sechs in einem Parkhaus in der Kollwitzstraße abgestellten Pkw die Katalysatoren.

Die Katalysatoren wurden vermutlich mittels eines Trennschleifers entfernt, wobei ein Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren tausend EUR entstand. Betroffen waren ein Opel Vectra, ein Audi A4, ein Mercedes C180, ein VW Golf, ein Fiat Punto und ein Mazda MX 5.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem 11. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511100 in Verbindung zu setzen.

