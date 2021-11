Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Müllbehälter angezündet

Ahaus (ots)

Nur noch ein schwarzer Klumpen einer undefinierbaren Masse blieb nach einem Brand in Ahaus übrig. Gegen 23.40 Uhr bemerkten Zeugen an der Heeker Straße vor einem Schnellrestaurant einen brennenden Abfalleimer und löschten die Flammen. Mutmaßlich hatte ein Unbekannter das Feuer vorsätzlich entfacht. Die Polizei sucht Zeugen. Die Kriminalinspektion 1 in Borken erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

