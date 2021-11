Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Von Beifahrertür getroffen

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 47 Jahre alter Radfahrer am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Gronau auf der Gildehauser Straße zugezogen. Der Gronauer wurde gegen 19.45 Uhr von einer Autotür getroffen, als er an dem Wagen einer 45-jährigen Gronauerin vorbeifuhr. Der Beifahrer, ein 16-jähriger Gronauer hatte aussteigen wollen und beim Öffnen der Tür nicht auf den Radfahrer geachtet. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Zur Verhinderung solcher Unfälle, die oftmals mit schweren Folgen für den Zweiradfahrer enden, muss man sich vor dem Öffnen der Autotür immer und ohne Ausnahme mit dem Schulterblick davon überzeugen, dass sich kein Radfahrender dem Auto nähert. Die Polizei appelliert: Schauen Sie vor dem Aussteigen nicht nur in den Außenspiegel, sondern auch über die linke Schulter nach hinten. Unterstützt wird dies auch durch die Anwendung des "Holländischen Griffs": Dabei wird die Fahrertür stets mit der rechten Hand geöffnet. Dadurch wird der Oberkörper gedreht und der Blick richtet sich automatisch seitlich nach hinten. Auch Beifahrer sollten aufpassen und ihre Tür mit der weiter entfernten Hand, also der linken Hand, öffnen.

In einem Video der Polizei Magdeburg wird diese einfache Vorsichtsmaßnahme anschaulich dargestellt: https://www.youtube.com/watch?v=YHhbao_uHic

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell