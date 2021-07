Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Laptop gestohlen

Bocholt (ots)

Ein kurzer Moment reichte dem Dieb: Während der Besitzer eines Laptops mit technischen Arbeiten beschäftigt war, griff ein Unbekannter zu dem Gerät. Das Geschehen spielte sich am Mittwoch gegen 16.10 Uhr in Bocholt ab. Der Tatort liegt in der neugestalteten Unterführung am Theodor-Heuss-Ring. Erbeutet hat der Täter ein Laptop der Marke Fujitsu. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

