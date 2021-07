Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec-Diebe beobachtet

Bocholt (ots)

Jugendliche haben in der Nacht zum Freitag in Bocholt zwei Pedelecs gestohlen. Das Geschehen spielte sich gegen 03.50 Uhr an der Pfarrer-Becking-Straße ab: Die Täter entwendeten ein schwarzes und ein weißes Pedelec der Marke Cube, die dort verschlossen vor einem Haus gestanden hatten. Aufgrund von Zeugenaussagen liegt folgende Beschreibung der Täter vor: Die drei Unbekannten waren jüngeren Alters, alle mit kurzen Haaren, zwei von ihnen mit dunkler und einer mit heller Kleidung. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell