Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Testgerät gestohlen

Gescher (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in Gescher in einen Betrieb eingedrungen. Aus dem Inneren entwendeten die Täter ein Motorentestgerät. Zudem machten sie sich an einem Tresor zu schaffen. Wie sie ins Gebäude gelangt sind, steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

