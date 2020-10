Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnung

Gronau (ots)

Gronau - Einbruch in Wohnung In der Zeit zwischen Dienstag, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 13.20 Uhr, machte sich ein unbekannter Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus an der Eingangstür zu einer Wohnung im 2. Obergeschoss zu schaffen. An der Tür befinden sich mehrere Hebelspuren. Es gelang dem Täter nicht, in die Wohnung zu gelangen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

