Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Gonau (ots)

Bargeld, Schmuck, zwei Spielekonsolen (PS und Xbox) und einen Bildschirm entwendeten Einbrecher am Mittwoch. Die noch unbekannten Täter hatten zwischen 17.30 Uhr und 20.00 Uhr die Eingangstür des Hauses am Friedensweg aufgebrochen und mehrere Räume durchsucht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

