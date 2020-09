Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mehrere Pedelecs entwendet

Gronau (ots)

Drei Diebstähle von Pedelecs melden Betroffene aus Gronau: Unbekannte entwendeten am Mittwoch zwischen 20.30 Uhr und 21.00 Uhr ein orange lackiertes Elektrofahrrad vom Typ Gazelle C7 + HMB, das an der Eilermarkstraße gestanden hatte. Vom Fahrradträger eines Wohnmobils entwendeten Unbekannte zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 11.00 Uhr, zwei schwarze Pedelecs der Marke Intube vom Typ 7g Nexus. Der Tatort liegt an der Vereinsstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

