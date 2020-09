Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher wollten in zwei Geschäfte

Bocholt (ots)

Einbrecher hatten in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt in zwei Fällen Geschäftsräume ins Visier genommen. An der Nordstraße drangen Unbekannte mit Gewalt in ein Nagelstudio ein. Im Inneren durchwühlten sie die Räumlichkeiten auf der Suche nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen verließen sie den Tatort, ohne etwas gestohlen zu haben. Gescheitert sind die Bemühungen der Einbrecher in der Kurfürstenstraße: Dort gelang es den Tätern nicht, in ein Ladenlokal einzudringen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

