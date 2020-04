Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 5-jähriger Junge bei Verkehrsunfall verletzt - #polsiwi

57223 Kreuztal, Siegener Straße (ots)

Am Samstagmorgen, 11.04.2020 gegen 11:30 Uhr, wollte ein 63-jähriger PKW-Fahrer von einem Parkplatz auf die Siegener Straße nach rechts in Richtung Kreuztal einfahren. Dabei übersah er einen 5-jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad auf dem dort befindlichen Gehweg fuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Junge und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

