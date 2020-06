Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Fahrradtour mit Folgen

Heiden (ots)

Eine Sturzverletzung, zwei Blutproben und verkratzte Räder - so lautet die Bilanz einer Fahrradtour im Bereich der Steingrabkammer. Am Samstagabend stürzte ein 55-jähriger Radfahrer aus Gronau gegen 20.40 Uhr beim Abbiegen auf sandigem Boden und verletzte sich dabei. Er war vom Abzweig zur Sehenswürdigkeit Steingrabkammer kommend auf den Düwelsteensweg in Richtung Lehmkuhle gefahren. Ein nachfolgender 57-jähriger Radfahrer aus Ahaus wich dem Stürzenden aus, verlor dabei selbst die Kontrolle und ging ebenfalls zu Boden, blieb aber unverletzt. Den 55-Jährigen brachten Rettungskräfte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Radfahrer standen unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Um den Alkoholwert exakt bestimmen zu können, entnahmen Ärzte ihnen Blutproben.

