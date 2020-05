Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Fischreiher mit Pfeil durchbohrt

Ein Fischreiher, durchbohrt von einem Pfeil, ist in Weseke von mehreren Zeugen in den letzten Tagen beobachtet worden. Nach einer erneuten Sichtung am Donnerstagabend erlöste ein Jäger mit Genehmigung des Kreises Borken das bereits stark abgemagerte Tier von seinen Qualen. Der Graureiher zählt als europäische Vogelart gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 zu den vom Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützten Arten. Es gilt eine ganzjährige Schonzeit für diese Vogelart. Der Kreis Borken erstattete Strafanzeige gegen den unbekannten Pfeilschützen. Hinweise erbittet die Kripo in Borken unter der Tel. (02861) 9000.

