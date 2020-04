Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Jugendliche setzen Mülltonne in Brand

Bocholt (ots)

Am Freitagabend musste die Feuerwehr gegen 23.50 Uhr auf dem Schulgelände der Arnold-Janssen-Schule an der Karolingerstraße eine brennende Mülltonne löschen. Ein Zeuge hatte zur fraglichen Zeit drei Jugendliche gesehen, die mit Fahrrädern auf dem Schulgelände herumgefahren waren. Weitere Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

