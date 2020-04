Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mehrere Sachbeschädigungen

Tatverdächtige festgenommen

Vreden (ots)

In der Nacht zum Montag beschädigten Randalierer gegen 01.25 Uhr auf der Wüllener Straße zwei Scheiben eines Kiosks. Ein Zeuge hatten drei Personen beobachtet, die sich in Richtung "Markt" entfernten. Die Beamten entdeckten weiteren Sachbeschädigungen, welche sich über die Wüllener Straße, den Markt und den Kirchplatz in Richtung Stadtpark erstreckten. Im Park entdeckten die Beamten drei Männer, auf die die Beschreibung des Zeugen zutraf. Die drei Verdächtigen rannten sofort davon, als sie von den Beamten angesprochen wurden. Zwei Verdächtige konnten festgehalten werden - bei einem musste dabei das Pfefferspray eingesetzt werden. Es handelt sich um einen 20-Jährigen aus Vreden und einen 18-jährigen Ahauser. Die Ermittlungen zum dritten Mittäter dauern an.

