Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Einbruch Tatverdächtigen ermittelt

Bocholt (ots)

In die Räume eines Geschäfts in Bocholt ist ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag eingedrungen. Der Täter hatte die Tür aufgebrochen, um in das Gebäude an der Neustraße hineinzukommen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist nichts entwendet worden. Aufgrund von Beobachtungen eines Zeugen konnten alarmierte Kräfte der Polizei im Nahbereich eine Person antreffen, zu der die Beschreibung passte. Die Beamten nahmen den 18-jährigen Bocholter fest. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

