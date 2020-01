Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fenster eingeschlagen und Ware gestohlen

Gronau (ots)

Das Schaufenster eines Elektronikgeschäftes haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Gronau eingeschlagen. Die Täter entwendeten aus der Auslage mehrere Geräte. Art und Umfang der Beute standen im Einzelnen zunächst nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 07.15 Uhr, in der Neustraße. Wer in der fraglichen Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht hat, sollte sich unter Tel. (02562) 9260 mit der Kripo in Gronau in Verbindung setzen.

