BPOL NRW: Revierderby - Borussia Dortmund : FC Schalke 04 - Bundespolizei bilanziert ruhigen und störungsfreien Verlauf

Dortmund - Gelsenkirchen (ots)

Anlässlich des Derbyklassikers Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04 war die Bundespolizei heute (27. April) seit den frühen Morgenstunden im Einsatz.

Nach Hinweisen wurden am Haltepunkt in Bochum-Langendreer rund 400 Schalker-Fans, darunter auch zahlreiche Risikopersonen, festgestellt. Daraufhin zog die Bundespolizei dort Einsatzkräfte zusammen und begleitete die Gruppe bis zum Dortmunder Hauptbahnhof, um so ein unkontrolliertes Zusammentreffen von Schalker und Dortmunder Fans zu verhindern.

Im Dortmunder Hauptbahnhof wurde während der Ankunft des ersten zusätzlichen Zuges sechsmal Pyrotechnik in Form von sogenannten "Polenböllern" gezündet. Personen die hierdurch zu Schaden kamen, wurden bislang nicht bekannt. Verletzte Personen werden gebeten, sich an die Bundespolizei zu wenden.

Im Dortmunder Hauptbahnhof musste der Personentunnel im nördlichen Bereich mehrmals gesperrt werden, um die große Masse der ankommenden Schalker Fans aus dem Nordausgang zu geleiten. Sowohl in der An- als auch in der Abreise verlief dieses friedlich und störungsfrei.

Insgesamt leitete die Bundespolizei -9- Strafverfahren (Stand 20:30 Uhr) wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamt ein.

"Bei diesem Revierderby handelte es um eines der friedlichsten Begegnungen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei", so der Einsatzleiter Oliver Humpert, der sich mit diesem Einsatz nach acht Jahren als Leiter der Dortmunder Bundespolizei verabschiedete.

