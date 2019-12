Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Erstmeldung: Kühlwagen brennt aus

Ahaus (ots)

Ein Kühlwagen ist aus zunächst ungeklärter Ursache am Dienstag gegen 11.15 Uhr in Ahaus-Ottenstein in Brand geraten. Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, die Feuerwehr hat das auf der Kettelerstraße stehende Fahrzeug gelöscht. Die Kettelerstraße ist zur Zeit noch gesperrt.Es wird nachberichtet.

